Собянин сообщил, что жителям эвакуированных домов оказали психологическую и соцпомощь

Мэр Москвы отметил, что были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Жителям эвакуированных из-за атаки БПЛА домов в Москве оказывают психологическую и социальную помощь. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"В течение всего дня работники городских медицинских организаций работали в усиленном режиме для того, чтобы при необходимости максимально оперативно оказать помощь жителям домов, поврежденных БПЛА. Слава богу, это не понадобилось, вся необходимая помощь была оказана на месте", - написал мэр.

Собянин заверил, что сразу после случившегося всем жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь. "Несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты, предоставили горячее питание, сейчас они уже дома. К полудню были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС. Они продолжают обходить жителей пострадавших домов и узнают, какая еще помощь необходима. Вся помощь будет оказана, социальные службы города остаются на связи с людьми", - подчеркнул мэр.

Об инциденте

Во вторник рано утром в результате атаки беспилотников нескольким зданиям причинены незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся в местах происшествий, они выясняют обстоятельства произошедшего. Жители нескольких подъездов двух московских домов, пострадавших от попадания беспилотников, были эвакуированы.

По словам мэра столицы, серьезно пострадавших в результате инцидента нет. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте.

После того, как экстренные службы изучили обстоятельства нанесения повреждений зданиям в результате попадания БПЛА, эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители вернулись свои дома. Первыми это сделали жители дома на Ленинском проспекте.

Мэр также сообщил, что дал поручение профильным специалистам "в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях". Собянин попросил москвичей доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.