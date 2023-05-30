В Кировской области в отделе полиции обнаружили взрывчатое вещество

Проводится проверка

ТАСС, 30 мая. Взрывчатое вещество обнаружили в отделе полиции поселка Оричи Кировской области, проводится служебная проверка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Во время очередной инспекторской проверки в одном из служебных помещений отдела полиции поселка Оричи обнаружена емкость с бездымным порохом весом 201,8 г. Источник происхождения сейчас устанавливается", - сообщили в управлении.

По данным ведомства, проводится служебная проверка, по результатам которой примут соответствующее решение.

Бездымный порох - это метательное взрывчатое вещество, которое используется в огнестрельном оружии и артиллерии, а также в твердотопливных ракетных двигателях.