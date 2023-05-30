30 мая, 18:59
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ нанесли удар по Донецку из американской РСЗО HIMARS

Речь идет об обстрелах Пролетарского и Буденновского районов города

ДОНЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины во вторник обстреляли Пролетарский и Буденновский районы Донецка из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Пролетарского и Буденновского районов, а также уточнили направление ведения огня и применяемое вооружение. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Красноармейск, из РСЗО M142 HIMARS с применением ракет М-30А1 (начинена поражающими элементами в виде шрапнели)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Украинские войска в 11:15 мск во вторник выпустили две ракеты из РСЗО по Пролетарскому району Донецка. 

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