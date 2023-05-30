В Северной Осетии на границе с Грузией подмывает федеральную трассу из-за сезона паводков

По данным главы республики Сергея Меняйло, в реке Терек поднялся уровень воды

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 мая. /ТАСС/. Участок федеральной трассы в районе пункта пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией подмывает из-за сезона паводков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале во вторник глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"В районе пункта пропуска "Верхний Ларс" достаточно напряженная ситуация, связанная с сезоном паводков, - подмывает федеральную трассу. С руководителями профильных ведомств осмотрели опасную территорию. Такая ситуация складывается не в первый раз - многое зависит от активности таяния снегов, от того, насколько обильные осадки", - написал Меняйло.

По его словам, в 2023 году из-за дождей и теплой погоды в реке Терек поднялся уровень воды.

"Эта дорога обслуживается Росавтодором, принимаем превентивные меры совместно. Пока укрепляем берег блоками, отводим от него воду, на месте работают все аварийные службы. Следим за обстановкой. По оценкам специалистов, для населенных пунктов, находящихся поблизости, опасности нет", - добавил глава региона.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. "Казбеги - Верхний Ларс" - единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.