Найденный в ЖК в Краснодаре опасный предмет оказался авиационной бомбой времен ВОВ

По данным МЧС, угрозы жилому сектору нет

КРАСНОДАР, 30 мая. /ТАСС/. Найденный в жилом комплексе в Краснодаре опасный предмет оказался фугасной авиабомбой времен Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"29 мая в МО Краснодар по улице Западный обход при производстве земляных работ обнаружен взрывоопасный предмет [времен] ВОВ. Идентифицирована ФАБ-250. Угрозы жилому сектору нет, эвакуация не проводится", - сообщили в пресс-службе.

Место обнаружения оцепили и охраняют сотрудники полиции.

"Пиротехнические работы по обезвреживанию взрывоопасного предмета будут проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности сотрудниками ФГКУ "Донской спасательный центр МЧС России", - отметили в пресс-службе.

30 мая днем стало известно, что в Краснодаре на территории жилого комплекса "Самолет" в связи с обнаружением взрывоопасного предмета ввели режим чрезвычайной ситуации .