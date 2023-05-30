30 мая, 18:54,
обновлено 30 мая, 19:06
Военная операция на Украине

При обстреле ПВР в Белгородской области со стороны ВСУ погиб один человек

Станислав Красильников/ ТАСС, архив
© Станислав Красильников/ ТАСС, архив

Пострадали двое

ТАСС, 30 мая. При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины пункта временного размещения с отселенными жителями Белгородской области погиб один человек погиб, двое получили травмы. Об этом сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Погиб Виталий Алексеевич, охранник этого учреждения. Еще два человека ранены. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Один мужчина с проникающими ранениями брюшной полости, второй - с проникающими ранениями грудной клетки. Их прооперировали, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - проинформировал глава региона.

По словам Гладкова, ВСУ ствольной артиллерией обстреляли ПВР, в котором находились жители села Середа Шебекинского округа - старики и дети. "Три прямых попадания в санатории пришлись на жилой и административный корпуса, а также на территорию проходной. Пробита кровля, выбиты оконные проемы и стекла. Посечены и два легковых автомобиля", - написал он.
​​​​​​ 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация