В Ростове-на-Дону медики рассказали о состоянии детей, пострадавших при обрушении трибуны

Как сообщил дежурный администратор городской больницы №20, три человека находятся в реанимации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая. /ТАСС/. Трое детей, пострадавших при обрушении трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону, находятся в реанимации.

Об этом ТАСС во вторник сообщил дежурный администратор городской больницы №20.

"Трое пострадавших детей находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Двое детей доставлены в реанимацию после проведенных операций. Состояние одного ребенка остается тяжелым, операция продолжается. В состоянии средней тяжести находятся 11 детей. На амбулаторное лечение домой отпущены четыре ребенка", - сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что число пострадавших в результате обрушения трибун на гребном канале в Ростове-на-Дону выросло до 26 человек, 15 из которых - дети. Одна женщина погибла. Основную группу пациентов доставили в городскую больницу №20.