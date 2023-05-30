30 мая, 19:41
Военная операция на Украине

СК расследует факт обстрела ПВР в Белгородской области

Погиб охранник

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Следователи СК России расследуют новые факты обстрелов украинскими войсками села Новая Таволжанка и пункта временного размещения в Белгородской области, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

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"Объектом обстрела ВСУ стал пункт временного размещения с отселенными жителями Белгородской области, есть раненые и погибшие. Обстрелу также подверглось село Новая Таволжанка. Осколками снарядов существенно повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме этого, будут расследоваться факты преступных действий на территории Донецкой Народной Республики. Так, в результате обстрела Донецка в Пролетарском районе ранена 12-летняя девочка. В Буденновском районе пострадала 68-летняя женщина. "Кроме того, в Куйбышевском районе повреждены частные домовладения на трех улицах. В Ясиноватой ранение получил мужчина 2001 года рождения", - сообщили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины пункта временного размещения жителей в Белгородской области погиб охранник учреждения, еще два человека получили ранения. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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