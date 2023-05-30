Сайт Минобразования Греции подвергся масштабной хакерской атаке

В DDoS-атаках участвовали устройства из 114 стран, что привело к перебоям в работе экзаменационной платформы и задержкам в сдаче экзаменов в лицеях

АФИНЫ, 30 мая. /ТАСС/. Портал Министерства образования и культов Греции подвергся в понедельник и вторник масштабной хакерской атаке, которая была направлена на отключение централизованной экзаменационной платформы средней школы. Об этом говорится в сообщении министерства.

По информации Минобразования, в крупномасштабных и длительных DDoS-атаках участвовали устройства из 114 стран, что привело к перебоям в работе платформы и задержкам в сдаче экзаменов в лицеях, но не вывело из строя всю систему. "Это самая серьезная атака, когда-либо совершенная против греческой общественной или правительственной организации", - заявило Минобразования. Кибератаки будут расследованы по распоряжению прокурора Верховного суда Греции при содействии отдела полиции по борьбе с киберпреступностью.

По данным Минобразования, несмотря на хакерскую атаку, 90% лицеистов сдали экзамены, а остальные сдадут их в ближайшие дни.

Пресс-служба правительства Греции сообщила во вторник, что после серьезных атак на ресурсы Минобразования "премьер-министр Иоаннис Сармас провел совещание соответствующих министерств и ведомств для оценки ситуации".

"Атаки имели большую интенсивность и свидетельствовали о сильной мотивации и технических знаниях, однако были эффективно отражены службами профильных министерств. Была установлена достаточная организационная и оперативная подготовка органов Греческой Республики, чтобы мобилизовать в случае необходимости все необходимое для борьбы с кибератаками, которые могут быть предприняты в ближайшем будущем", - говорится в сообщении.