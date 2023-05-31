Ливанские военные пресекли попытку нелегального вывоза мигрантов на Кипр

Сирийцы, пытавшиеся пересечь границу, задержаны, также арестован контрабандист, который взялся доставить беженцев на Кипр

БЕЙРУТ, 31 мая. /ТАСС/. Патруль ливанской армии задержал во вторник группу сирийцев, пытавшихся нелегальным путем добраться до Кипра. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны республики, переданном агентством Al Watania.

Сообщается, что военные прибыли в район Эдбель в момент, когда 22 мигранта с их семьями собирались отправиться в путь на лодке.

"Все они задержаны, арестован также местный контрабандист, который взялся доставить беженцев на Кипр, - указывается в документе. - Приняты меры по выявлению всех причастных к незаконной операции, компетентные органы ведут расследование".

С января ливанским военным удалось предотвратить несколько операций по доставке на Кипр мигрантов из числа сирийцев, ливанцев и палестинцев, стремящихся проникнуть в страны Евросоюза.

31 декабря прошлого года ливанские ВМС спасли 232 человека, в том числе женщин и детей с судна, затонувшего у порта Салаата на севере страны. В поисково-спасательной операции приняли участие греческий и индонезийский корабли из состава морской эскадры Временных сил ООН в Ливане.