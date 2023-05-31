В Туле в многоквартирном жилом доме обрушился балкон

Двух человек госпитализировали

ТАСС, 31 мая. Два человека пострадали при обрушении балкона на втором этаже многоквартирного жилого дома в Туле. Об этом сообщает в среду территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи по Тульской области в группе "ВКонтакте".

"При обрушении балкона в Туле пострадали два человека. В оперативный отдел центра медицины катастроф поступило сообщение об обрушении балкона на 2 этаже многоквартирного дома по улице Нормандия-Неман. <...> Они доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным центра, в результате происшествия пострадали мужчины 44 и 70 лет. Им оказана экстренная помощь. "Первый экипаж с медиками на борту прибыл на место происшествия через 7 минут после поступления вызов", - уточнили в центре.