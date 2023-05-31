Из-за сбоя в энергосистеме Украины без электричества остались почти 2 млн человек

В Министерстве энергетики республики отметили, что это наибольшее число одновременно обесточенных потребителей начиная с февраля

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Почти 2 млн украинских потребителей остались без электроснабжения из-за сбоя, зафиксированного в энергосистеме страны во вторник. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"30 мая около 13:00 из-за чрезвычайной ситуации, которая произошла у оператора системы передачи электроэнергии, произошла рассинхронизация энергосистемы. Это привело к аварийным отключениям и временному обесточиванию абонентов. Всего без света одновременно осталось почти 2 млн абонентов", - говорится сообщении ведомства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В Минэнерго отметили, что отключения произошли в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях, а также в подконтрольных украинским властям районах ДНР и Запорожской области.

"Это наибольшее количество одновременно обесточенных потребителей начиная с февраля", - подчеркнули в министерстве.

Украинский энергохолдинг ДТЭК 30 мая сообщил, что по всей стране происходили отключения энергии. В компании "Киевские электросети" уточняли, что аварийные отключения произошли в нескольких жилых домах в центре города. Глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович сообщал, что в регионе нет электроснабжения из-за сбоя в сети. Украинское издание "Страна" информировало об отключениях в некоторых районах Харькова, Винницы и Полтавы, а также писало про экстренные отключения в Днепропетровской области.

Позднее в компании "Укрэнерго" заявили, что сбой в системе электроснабжения в нескольких областях Украины связан с отключением высоковольтных линий, были запущены работы по восстановлению электроснабжения, их обещали завершить в ближайшие часы. В компании сообщили, что начато расследование причин инцидента.