В селе на юге Сахалина из-за коммунальной аварии ввели режим повышенной готовности

Причиной стало повреждение газопровода

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели на территории села Новотроицкое Анивского района на юге Сахалина, где из-за аварии на сетях нарушилось газоснабжение, сообщила в своем Telegram-канале мэр муниципалитета Светлана Швец.

Из-за аварии на газопроводе в ночь на вторник в селе в целях безопасности отключили газ. В связи с этим местные жители остались также без горячей воды и отопления. Исключением стали только два района. Ремонтная бригада приступила к работе во вторник утром.

"В связи с аварийной ситуацией на газопроводе в селе Новотроицкое вводим режим повышенной готовности", - говорится в посте.

По информации главы района, ремонтная бригада нашла поврежденный участок газопровода: трубу раскопали в месте, где был обнаружен запах газа. Чтобы не тратить время на поиск трещины, Швец дала поручение о замене всего вскрытого участка сети - более 40 м. Ремонтные работы планируется завершить предстоящей ночью.

Температура воздуха в Новотроицком в утренние часы держится на отметке плюс 13 градусов. Однако ночью она опускалась до плюс 5 градусов. По словам Швец, со вчерашнего дня всех желающих обеспечивали обогревателями. Местные предприниматели бесплатно раздавали населению газовые баллоны для портативных плит.

Село Новотроицкое находится на берегу реки Сусуя, в 35 км от районного центра и в 7 км от Южно-Сахалинска. Еще несколько лет назад в нем проживало менее 500 человек. Новотроицкое является одним из самых динамично развивающихся сел региона, к настоящему времени численность населения в нем выросла уже почти до 1,5 тыс. человек.