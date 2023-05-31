31 мая, 01:29

На Афипском НПЗ на Кубани загорелся резервуар с мазутом

Игорь Онучин/ ТАСС, архив
© Игорь Онучин/ ТАСС, архив

По предварительной информации, причиной возгорания стало падение беспилотника

КРАСНОДАР, 31 мая. /ТАСС/. Один из резервуаров с мазутом горит на Афипском НПЗ в Северском районе Кубани, предварительная причина - падение беспилотника, сообщил в среду губернатор Вениамин Кондратьев.

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"В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина - прилет БПЛА", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале, отметив, что возгорание удалось локализовать на площади в 100 кв.м. Пострадавших нет.

Глава региона добавил, что пожар ликвидировали. 

"Пожар на Афипском НПЗ полностью ликвидирован", - написал он, поблагодарив службы за оперативную и профессиональную работу. 

Теги:
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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