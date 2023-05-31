В Красноярском крае две компании оштрафовали на 40 млн рублей за взятку

Руководитель организаций передал в качестве незаконного вознаграждения за лоббирование своих интересов автомобиль и дорогой мобильный телефон

КРАСНОЯРСК, 31 мая. /ТАСС/. Две компании оштрафованы в Красноярском крае на 40 млн рублей за взятку на получение подрядов в виде автомобиля и мобильного телефона на сумму свыше 7,8 млн. Об этом сообщила в среду пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО "Электросервис" и "Инженерные системы", осуществляющих электромонтажные работы на объектах транспортной инфраструктуры Красноярского края. <…> Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам их рассмотрения суд назначил виновным административные наказания в виде штрафов в размере 20 млн рублей каждой",- говорится в сообщении.

Следствие установило, что в феврале 2021 года руководитель организаций передал генеральному директору АО "Краевая дорожно-эксплуатационная организация" незаконное вознаграждение в виде автомобиля и дорогого мобильного телефона общей стоимостью свыше 7,8 млн рублей за лоббирование интересов возглавляемых им подрядных организаций.