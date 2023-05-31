Экс-замначальника Следкома Хакасии осудили за мошенничество

Его приговорили к трем годам лишения свободы условно

ТАСС, 31 мая. Экс-заместитель начальника следственного управления СК РФ Хакасии Вячеслав Павин приговорен к трем годам лишения свободы условно за попытку мошенничества, его экс-супруга Светлана приговорена к 2,5 годам условно, говорится в сообщении пресс-службы республиканского управления ФСБ.

"Бывшему руководителю СУ СК России назначено наказание в виде трех лет лишения свободы (условно) с лишением права заниматься частной детективной или сыскной деятельностью сроком на два года, экс-сотруднице УФСИН - два года и шесть месяцев (условно)", - говорится в сообщении. Павиной запрещено также занимать должности на госслужбе сроком на полтора года. Они были признаны виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

О задержании Павиных сообщалось в январе прошлого года. По информации ФСБ, Вячеслав Павин был частным детективом, Светлана Павина до мая 2023 года была начальником пресс-службы регионального ФСИН. Супруги находятся в фиктивном разводе, считают в правоохранительных органах.

В январе 2022 года к Павину обратилась женщина с просьбой оказать помощь в смягчение режима содержания ее дочери, находящейся в исправительном учреждении республики за незаконный оборот наркотиков. Он и его экс-супруга пообещали решить этот вопрос за 450 тыс. рублей, при этом, как считают следователи, не собирались решать проблему. Женщина передала подозреваемым денежные средства в сумме 50 тыс. рублей, а через несколько дней еще 250 тыс. рублей. В момент передачи денег подозреваемые были задержаны сотрудниками республиканского управления ФСБ. Их деятельность была пресечена при помощи главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.