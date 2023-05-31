31 мая, 03:19,
обновлено 31 мая, 03:28
Военная операция на Украине

В ЛНР в результате обстрела погибли четыре человека

Под огнем оказалась птицефабрика в поселке Карпаты

ЛУГАНСК, 31 мая. /ТАСС/. 4 человека погибли, 16 ранены в результате обстрела территории ЛНР, совершенного в ночь на среду украинскими военными. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"В ночь на 31 мая 2023 г. вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику в пос. Карпаты (Перевальский район, ЛНР), - говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале представительства. - По предварительной информации, погибли 4 строителя, ранения получили 16 человек".

Повреждено здание птицефабрики, добавили в представительстве. 

Теги:
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