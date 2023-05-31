В Красноярском крае возбудили дело по факту смерти ребенка после отказа в госпитализации

В больнице, куда обратились за помощью родители девочки, провели обыски

КРАСНОЯРСК, 31 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае по факту смерти маленького ребенка в больнице, где первоначально ей было отказано в госпитализации. Об этом в среду сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Следственным отделом по Ленинскому району города Минусинска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по факту гибели 4-летней девочки в медицинском учреждении города Красноярска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 4 мая 2023 года девочка у себя дома под присмотром матери по неосторожности упала с дивана и повредила руку. На следующий день у ребенка ухудшилось самочувствие и поднялась температура. 6 мая родители отвели ребенка в травмпункт, где девочке наложили гипс и рекомендовали обратиться в поликлинику.

"Самочувствие девочки ухудшалось, в связи с чем утром 8 мая 2023 года родители самостоятельно доставили ребенка в больницу, где после осмотра девочку не госпитализировали. При повторном обращении вечером этого же дня во время осмотра ребенку был выставлен диагноз "септический шок", оказан комплекс реанимационных мероприятий, однако спасти девочку не удалось", - пояснили в ведомстве.

Следователи провели обыски в больнице, изъяли документацию, важную для расследования уголовного дела.