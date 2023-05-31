При обстреле Шебекина пострадали четыре человека

Им оказывается помощь

БЕЛГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Четыре человека получили травмы при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Шебекина Белгородской области. Об этом сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Ситуация в Шебекине ухудшается. Ночью, точнее в 03:15, по городу был нанесен массированный удар. Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, двое пострадавших были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. "Сейчас врачами проводятся все необходимые обследования. Еще две женщины отказались от госпитализации, им оказана помощь на месте", - добавил губернатор.

Как написал Гладков, снарядами "Града" выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных домах, четырех частных домовладениях, а также школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел, различные повреждения есть у 12 автомобилей. Сотрудники администрации проведут подворовой обход территорий, восстановительные работы начнутся уже в среду.