Число погибших при обстреле ЛНР из РСЗО HIMARS выросло до пяти

Ранения получили 19 человек

ЛУГАНСК, 31 мая. /ТАСС/. Не менее пяти человек погибли, 19 ранены в результате обстрела птицефабрики на территории ЛНР, совершенного в ночь на 31 мая украинскими военными. Уточненные данные о последствиях обстрела приводит представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Обстрел поселка Карпаты (Перевальский район, ЛНР) вооруженными формированиями Украины, по предварительной информации, жертвами которого стали 24 человека (5 человек погибли и 19 ранены), производился с применением РСЗО HIMARS, - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. - Противник выпустил четыре ракеты (три ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и одну ракету типа М31)".

Поврежден строительный городок и здание птицефабрики, добавили в представительстве.