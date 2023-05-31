Центр Архангельска остался без электричества из-за отключения кабельной линии

Планируется, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время

АРХАНГЕЛЬСК, 31 мая. /ТАСС/. Центральная часть Архангельска в среду утром осталась без электричества из-за отключения кабельной линии, сообщили ТАСС в пресс-службе архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад".

"Энергетики восстанавливают электроснабжение в районе улицы Воскресенская, проспекта Ломоносова и Троицкого проспекта после отключения кабельной линии 10 кВ. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и приступили к работам", - сказали в пресс-службе.

Параллельно организуются резервные схемы электроснабжения. Планируется, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.