31 мая, 05:37

Центр Архангельска остался без электричества из-за отключения кабельной линии

Планируется, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время

АРХАНГЕЛЬСК, 31 мая. /ТАСС/. Центральная часть Архангельска в среду утром осталась без электричества из-за отключения кабельной линии, сообщили ТАСС в пресс-службе архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад".

"Энергетики восстанавливают электроснабжение в районе улицы Воскресенская, проспекта Ломоносова и Троицкого проспекта после отключения кабельной линии 10 кВ. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и приступили к работам", - сказали в пресс-службе.

Параллельно организуются резервные схемы электроснабжения. Планируется, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время. 

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