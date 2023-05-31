Обвиняемый во взятках экс-прокурор Норильска требует замены судьи из-за личного конфликта

Хаваж-Бауди Гутаев считает, что конфликт может отразиться на объективности рассмотрения дела

ТАСС, 31 мая. Обвиненный во взятках бывший прокурор Норильска Хаваж-Бауди Гутаев требует отвода судьи Норильского горсуда Анны Шатровой и передачи его дела на рассмотрение другому судье из-за их личного конфликта, который может отразиться на объективности рассмотрения дела. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Матюшин.

"В ходе заседания еще в феврале прокурор, представляя доказательства обвинения, огласил протокол прослушки квартиры Хаваж-Бауди Гутаева, согласно которому в 2019 году во время беседы со своим братом он допустил ругательства в адрес судьи Шатровой", - рассказал защитник. По его совам, инцидент произошел после того, как она в беседе с занимавшим на тот момент должность и.о. прокурора Гутаевым обещала ему назначить фигуранту одного из уголовных дел мягкое наказание, но в итоге дала максимальный срок.

Позже дело самого Гутаева также передали Шатровой на рассмотрение. "Поскольку судья еще до начала рассмотрения этого дела знала об оскорбительных высказываниях обвиняемого в ее адрес, по мнению моего подзащитного, она имеет личную неприязнь к нему, что может сказаться на объективности рассмотрения дела", - отметил адвокат. Он также добавил, что сейчас проводится проверка по заявлению о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении экс-прокурора Норильска - уже по факту оскорбления судьи Шатровой. "В случае возбуждения дела Шатрова окажется по одному делу судьей, а по другому - потерпевшей. Это недопустимо с точки зрения российского законодательства, и поэтому мы заявляем отвод судье", - подчеркнул Матюшин. Он также добавил, что еще в начале процесса защита Гутаева требовала передать дело на рассмотрение в другой регион, но ей в этом было отказано.

Кроме этого, в материалах дела есть заявление защиты в Высшую квалификационную коллегию судей РФ по причине отказа Шатровой взять самоотвод.

В настоящее время в Норильском городском суде защита представляет доказательства.

Гутаев обвиняется в двух эпизодах получения взяток в особо крупном и в значительном размерах (ч. 6 и ч. 3 ст. 290 УК РФ) - 12 млн рублей и 100 тыс. рублей от двух норильских бизнесменов в 2018-2019 годах. На скамье подсудимых также его брат Докку Гутаев, которому вменяют посредничество (ст. 291. 1 УК РФ) в даче взяток и два предполагаемых предпринимателя-взяткодателя (ст. 291 УК РФ). Трое из четверых фигурантов, включая Гутаева, свою вину отрицают. Защита экс-силовика утверждает, что обвинение не доказано, а за его уголовными делами стоит "желание убрать его с должности". Ранее Гутаев уже был осужден по двум делам о получении взяток. По совокупности двух приговоров ему назначили 15 лет колонии.