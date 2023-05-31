В Оренбуржье СК возбудил дело по факту нелегальных авиаперевозок

Уральская транспортная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела

ТАСС, 31 мая. Следователи возбудили уголовное дело после организации нелегальных авиаперевозок на посадочной площадке "Кушкуль - Сакмара" в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.

"Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) по факту организации опасных полетов", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следователей, в апреле 2023 года на посадочной площадке "Кушкуль - Сакмара" пилот 1971 года рождения проводил коммерческие воздушные полеты на самолете "Арчер", не отвечающие требованиям безопасности. Кроме того, у мужчины не было каких-либо разрешительных документов на полеты.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, изъята летная документация, готовится к назначению ряд экспертиз, отметили в Центральном МСУТ СК России. Для недопущения повторения таких фактов в адрес контролирующих ведомств будет внесено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению указанных преступлений.

Уральская транспортная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, отметили в пресс-службе ведомства.