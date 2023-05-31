31 мая, 06:28,
обновлено 31 мая, 06:56

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 36

© Елена Гриценко/ ТАСС

Губернатор региона Василий Голубев также сообщил, что состояние ребенка, который находился в тяжелом состоянии, стабилизировано

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Число пострадавших в результате обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону выросло до 36, сообщил журналистам  губернатор региона Василий Голубев.

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"Сейчас, после того как [это] случилось, еще в разных местах обратились [к медикам] - в Батайске в том числе. Всего порядка 36 человек. <...> [Состояние здоровья] мальчика, который находился в тяжелом состоянии, как сообщили мне сегодня утром, стабилизировано. Понятно, что врачи продолжают заниматься лечением. Также это относится ко всем остальным [пострадавшим]", - сказал Голубев. 

При этом дежурный администратор городской больницы №20, куда госпитализированы пострадавшие дети, сообщил ТАСС, что их состояние улучшается.

"В принципе динамика положительная у всех [пострадавших] - и у мальчика, которого оперировали вчера, нейрохирургическую операцию [ему] провели", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 26 пострадавших в результате ЧП, 15 из которых - дети. Одна женщина погибла. 

Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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