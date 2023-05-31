В Югре потушили пожар в заповеднике "Малая Сосьва"

Новые пожары на землях особо охраняемых природных территорий не зарегистрированы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мая. /ТАСС/. Пожар в заповеднике "Малая Сосьва" в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа потушен. В настоящее время в регионе идет ликвидация ландшафтного пожара на площади 36 га и 17 лесных возгораний на площади 1 277,1 га, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

"Возгорание в государственном заповеднике "Малая Сосьва" в Советском районе ликвидировано, новые пожары на землях особо охраняемых природных территорий не зарегистрированы. Также на утро 30 мая в Югре тушат ландшафтный пожар на площади 36 га в Нефтеюганском районе и 17 лесных пожаров на площади 1 277,1 га", - сказано в сообщении.

Ранее власти сообщали, что специалисты ведут тушение локализованного возгорания в государственном заповеднике "Малая Сосьва" в Советском районе на площади 24,5 га и 7 лесных пожаров в Югре на площади чуть более 1,1 тыс. га.

К ликвидации привлечены 298 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника. За прошедшие сутки в регионе потушили шесть лесных пожаров на площади 193,4 га в Кондинском, Октябрьском, Советском, Нефтеюганском и Сургутском районах.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 79 лесных пожаров на площади 2 342,29 га и 111 ландшафтных на площади 15 226,03 га. Власти Югры ввели с 28 апреля на всей территории региона особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса.