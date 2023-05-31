31 мая, 06:40

СК в Новосибирске начал проверку из-за следов попадания молнии в двигатель Airbus

Проверка проводится по сообщению СМИ

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Новосибирский следственный отдел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России начал проверку после публикации об обнаружении в ходе послеполетного осмотра следов попадания молнии на створке реверса двигателя у воздушного судна Airbus A320, следовавшего из Красноярска в Новосибирск. Об этом сообщили на сайте управления.

"В Новосибирской области по сообщению СМИ об авиационном инциденте, произошедшем с воздушным судном Airbus A-320, организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проверка проводится по сообщению о том, что у воздушного судна Airbus A320, следовавшего сообщением Красноярск (Емельяново) - Новосибирск (Толмачево), во время послеполетного осмотра были обнаружены следы попадания молнии на створке реверса двигателя. Посадка самолета произведена благополучно, экипаж и пассажиры не пострадали. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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