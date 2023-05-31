Пасечник сообщил о госпитализации всех раненых в ЛНР

По словам врио главы республики, двое находятся в тяжелом состоянии

ЛУГАНСК, 31 мая. /ТАСС/. Все раненные при обстреле поселка Карпаты Перевальского района Луганской Народной Республики доставлены в медицинские учреждения, двух человек в тяжелом состоянии переводят в республиканскую клиническую больницу. Об этом в среду сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"19 человек получили ранения различной степени тяжести. Все доставлены в медицинские учреждения республики. Двоих пострадавших в особо тяжелом состоянии уже переводят в Луганскую республиканскую клиническую больницу", - написал Пасечник в Telegram-канале.

Врио главы республики также подтвердил информацию о пяти погибших в результате обстрела и выразил соболезнования их родным и близким.

В ночь на среду по поселку Карпаты Перевальского района ЛНР был нанесен удар со стороны Вооруженных сил Украины с применением РСЗО HIMARS. Как сообщало представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), противник выпустил четыре ракеты (три ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и одну ракету типа М31). Поврежден строительный городок и здание птицефабрики. По данным СЦКК, не менее пяти человек погибли и 19 получили ранения.