31 мая, 06:48,
обновлено 31 мая, 07:02

В Краснодарском крае на территорию НПЗ упал беспилотник

Виталий Тимкив/ ТАСС
Ильский нефтеперерабатывающий завод
© Виталий Тимкив/ ТАСС

Пострадавших и ущерба имуществу нет

КРАСНОДАР, 31 мая. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края, пострадавших и ущерба имуществу нет.

Читайте также
На Афипском НПЗ на Кубани загорелся резервуар с мазутомВ Совфеде предложили наделить частные охранные структуры правом сбивать беспилотникиНа подлете к Москве сбили несколько беспилотников

Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"По сообщению ЕДДС Северского района, около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, предположительно, упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло. Угрозы жизни населения нет. Пострадавших нет. Ущерб имуществу не причинен", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что в 09:20 мск упавший аппарат в целях безопасности был уничтожен взрывотехниками. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация