В Краснодарском крае на территорию НПЗ упал беспилотник

Пострадавших и ущерба имуществу нет

КРАСНОДАР, 31 мая. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края, пострадавших и ущерба имуществу нет.

Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"По сообщению ЕДДС Северского района, около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, предположительно, упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло. Угрозы жизни населения нет. Пострадавших нет. Ущерб имуществу не причинен", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что в 09:20 мск упавший аппарат в целях безопасности был уничтожен взрывотехниками.