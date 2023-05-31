ВС РФ уничтожили минометный расчет и гаубицу "Мста-Б" на херсонском направлении

По словам представителя экстренных служб региона, артиллерийским ударом в районе населенного пункта Ольговка уничтожили украинский 120-мм миномет с расчетом

ГЕНИЧЕСК, 31 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ артиллерийским огнем уничтожили гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом и миномет с расчетом на херсонском направлении.

Об этом сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб региона.

"Ночью артиллерийским огнем в районе н. п. Приозерная уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом. Потери - шесть погибших военных ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести", - отметил он.

Кроме того, артиллерийским ударом в районе населенного пункта Ольговка был уничтожен 120-мм миномет с расчетом, трое военных ВСУ погибли, еще четверо получили ранения.