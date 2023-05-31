В Тверской области автоматика отключила первый энергоблок Калининской АЭС

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет

ТВЕРЬ, 31 мая. /ТАСС/. Энергоблок №1 Калининской атомной электростанции (АЭС), расположенной в Удомле Тверской области, отключен от сети действием автоматики. Об этом сообщила пресс-служба станции.

"30 мая в 22:46 мск турбогенератор энергоблока №1 Калининской АЭС отключен от сети действием автоматики. После устранения причин срабатывания автоматики энергоблок №1 будет включен в сеть. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время в работе находятся энергоблоки № 2, 3 и 4, которые несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС - филиал Росэнергоатома. Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью около 1 000 МВт каждый.