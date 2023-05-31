В ЛНР заявили, что обстрел поселка Карпаты ничем не мотивирован

Он не представляет никакого интереса с военной точки зрения, сообщил бывший посол республики в Москве Родион Мирошник

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Поселок Карпаты в ЛНР, в результате обстрела которого со стороны украинских военных погибли пять человек, не представляет никакого интереса с военной точки зрения и ничем, кроме террора мирного населения, объяснить эту атаку нельзя. Об этом заявил ТАСС в среду бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

"Это Перевальский район, он на отдалении от линии соприкосновения, примерно в 50-55 км, но в досягаемости РСЗО. Там малолюдные поселки с населением несколько сотен человек. И в Карпатах нет ничего, что может представлять военный интерес, это очень маленький рабочий поселок", - сказал он, добавив, что украинские войска "просто бьют по неприкрытым населенным пунктам ради жертв среди мирного населения".

По словам Мирошника, раненых в результате обстрела направят в Алчевск или Перевальск - ближайшие населенные пункты, где есть возможность оказания квалифицированной медицинской помощи.

По последним данным, в результате обстрела не менее пяти человек погибли, 19 ранены. Обстрел велся из РСЗО HIMARS. Поврежден строительный городок и здание птицефабрики.