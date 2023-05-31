Bild сообщила о спецоперации против исламистов в 12 землях ФРГ

По данным газеты, задержаны семь человек

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ провели крупномасштабную спецоперацию против предполагаемых сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Обыски прошли в 12 федеральных землях Германии, сообщила в среду газета Bild.

По ее информации, речь идет о якобы финансировании и поддержке террористической деятельности. Однако до сих пор неясно, планировались ли конкретные теракты в Германии. Обыски прошли в том числе в нескольких районах земли Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии. Рейды также прошли в Берлине.

В операции были задействованы более 1 тыс. сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ и земельных управлений уголовной полиции. В общей сложности обыски прошли на более чем 100 объектах. Как сообщила прокуратура ФРГ, задержаны семь подозреваемых. Утверждается, что они являлись посредниками при финансировании ИГ.

"Собирая пожертвования и направляя их в ИГ, они играли центральную роль в сети финансирования", - отмечается в заявлении. Собранные средства были переданы членам террористической группировки в Сирии или посредникам - в общей сложности не менее €65 тыс. В основном речь идет о гражданах Германии. Они должны предстать перед следственным судьей в среду и четверг. Именно он решит, должны ли подозреваемые быть заключены под стражу.