На Камчатке из-за паводка эвакуируют село Парень

При этом некоторые жители предпочли остаться в своих домах

ТАСС, 31 мая. Спасатели эвакуировали 21 жителя села Парень в Пенжинском районе Камчатки из-за паводка, сообщается на сайте правительства региона. При этом некоторые жители решили остаться в своих домах.

"Уровень воды превысил опасную отметку, начался перелив через дамбу. В результате весь поселок оказался в зоне подтопления. Очень оперативно отреагировали наши спасатели, они находятся на плановом облете. Специалисты ГУ МЧС России совместно с министерством чрезвычайных ситуаций региона смогли эвакуировать 21 человека", - приводятся в сообщении слова губернатора края Владимира Солодова.

По его словам, 21 человек - это все, кто выразил желание покинуть подтопленное село. Они благополучно доставлены и размещены в пункте временного размещения, который был развернут на базе интерната для детей в селе Манилы. Люди обеспечены едой, питьевой водой и всем необходимым.

В настоящее время силы и средства Пенжинского звена Камчатской территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме "Повышенная готовность".