Экс-главу красноярского Росприроднадзора осудили на восемь лет колонии за взяточничество

Суд также назначил ему штраф в 1,5 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 31 мая. /ТАСС/. Бывший руководитель межрегионального управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Туве Андрей Калинин приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 1,5 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

"С учетом позиции государственного обвинителя мужчина приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,5 млн рублей", - сообщил представитель ведомства, добавив, что он признан Центральным районным судом виновным по ч. 2, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в конце 2018 года к Калинину обратился его заместитель с просьбой за деньги оказывать содействия предпринимателям в оперативном получении разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. После чего Калинин дал указания подчиненным выдавать такие разрешения. Им было получено 800 тыс. рублей. В декабре того же года он был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело.