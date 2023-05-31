Суд приговорил экс-главу оборонного завода под Новосибирском к условному сроку за растрату

Ущерб от его действий составил около 9,5 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Искитимский районный суд назначил 3 года условно бывшему директору Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Валерию Петрову по делу о растрате около 9,5 млн рублей. Его пособники получили сроки от 2 до 2,5 года условно, сообщается на сайте суда.

Валерий Петров был задержан в 2017 году, тогда его подозревали в хищении 8,5 млн рублей.

"Петров В. Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с применением ст. 73 УК РФ, с испытательным сроком 4 года", - говорится в сообщении.

Согласно приговору, Петров использовал служебное положение и совместно с Павлом Кривобоковым и Андреем Кривобоковым похитил 9,5 млн рублей, принадлежащих предприятию. В августе прошлого года Петрову было назначено 3 года условно за растрату 5,2 млн рублей, совершенную в другое время.

НЗИВ входит в состав АО "НПК "Техмаш" под управлением АО "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" и специализируется на выпуске взрывчатых веществ, снарядов для систем залпового огня "Смерч", боевых частей систем вооружений "Искандер", а также неуправляемых авиационных ракет С-13.