31 мая, 07:48,
обновлено 31 мая, 08:09

При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребенка

© Елена Гриценко/ ТАСС

Как сообщили в Минздраве, четверо из них находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Среди пострадавших в результате обрушения трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону оказались 24 ребенка, состояние 4 оценивается как тяжелое, еще 1 находится в крайне тяжелом состоянии.

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Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"По оперативным данным, в результате происшествия на Гребном канале в Ростове-на-Дону 1 человек погиб, пострадали 37. Госпитализированы 8 взрослых, 1 из них в тяжелом состоянии, остальные [находятся в состоянии] средней тяжести. Еще 4 взрослым помощь оказана амбулаторно. В происшествии пострадали 24 ребенка, 21 из них госпитализирован, среди них 4 в тяжелом и 1 в крайне тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении. 

По данным Минздрава, пациентам проведены хирургические операции, шести пострадавшим детям проведены телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы. "Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - сообщили в пресс-службе. 

© Информационное агентство ТАСС
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