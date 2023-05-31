При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребенка

Как сообщили в Минздраве, четверо из них находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Среди пострадавших в результате обрушения трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону оказались 24 ребенка, состояние 4 оценивается как тяжелое, еще 1 находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"По оперативным данным, в результате происшествия на Гребном канале в Ростове-на-Дону 1 человек погиб, пострадали 37. Госпитализированы 8 взрослых, 1 из них в тяжелом состоянии, остальные [находятся в состоянии] средней тяжести. Еще 4 взрослым помощь оказана амбулаторно. В происшествии пострадали 24 ребенка, 21 из них госпитализирован, среди них 4 в тяжелом и 1 в крайне тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, пациентам проведены хирургические операции, шести пострадавшим детям проведены телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы. "Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - сообщили в пресс-службе.