Суд ДНР приговорил к 25 годам колонии двух "азовцев" за убийство двух жителей Мариуполя

Александр Педак и Евгений Высоцкий в ходе допросов пояснили, что совершили преступление, чтобы запугать местное население

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил в среду к 25 годам лишения свободы военнослужащих националистического объединения "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) - старшего солдата Александра Педака и младшего сержанта Евгения Высоцкого - за убийство двух жителей Мариуполя в марте прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд согласился с позицией гособвинителя - представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) - и приговорил Педака и Высоцкого к 25 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.

Установлено, что в середине марта 2022 года Педак и Высоцкий вместе с другими украинскими военнослужащими, находясь в многоквартирном жилом доме на проспекте Мира в Мариуполе, с балкона на 3-м этаже увидели около соседнего дома двоих безоружных мирных граждан и выстрелили в них на поражение из автоматического оружия. От полученных ранений мужчины погибли на месте.

Националисты признаны виновными в убийстве двух лиц, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), и в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

Как отметили в пресс-службе СК РФ, доказательства, собранные Следственным комитетом РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Высоцкий и Педак были взяты в плен российскими военнослужащими. В ходе допросов они пояснили, что совершили преступление, чтобы запугать местное население.