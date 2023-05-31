В центре Донецка произошло не менее 7-8 взрывов

Работает система ПВО

ДОНЕЦК, 31 мая. /ТАСС/. Не менее 7-8 взрывов прозвучало в среду в центре города Донецка, работает система противовоздушной обороны (ПВО), передают корреспонденты ТАСС.

По данным силовых структур ДНР, силы ПВО сбили украинскую ракету над Буденновским районом Донецка.

Украинские войска не прекращают массированный обстрел Донецка, удары приходятся на жилой квартал Калининского района. Как уточнили ТАСС в силовых структурах ДНР, основной удар нанесен по территории около научно-исследовательского института, здание которого получило серьезные повреждения несколько дней назад. Кроме того, один из снарядов упал в районе школы №16.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив три ракеты.

"В 10:55 мск зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] Донецка (Калининский район), выпущено три ракеты из РСЗО", - сообщается в Telegram-канале представительства.

По данным силовых структур ДНР, украинские войска вели обстрел Калининского района Донецка из РСЗО HIMARS. "Предварительно, это были ракеты HIMARS", - сказал представитель силовых структур.