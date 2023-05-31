В Кондинском районе Югры ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В муниципалитете идет тушение 11 лесных пожаров на общей площади 1 147,1 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа из-за лесных пожаров на площади более 1,1 тыс. га. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

"С учетом лесопожарной обстановки в Кондинском районе введен режим ЧС в лесах муниципального характера. По данным на утро 31 мая в муниципалитете идет тушение 11 лесных пожаров на общей площади 1 147,1 га. Среди них - крупные лесные пожары площадью 230 га и 800 га. Локализация пожаров осложняется сильным ветром", - сказано в сообщении.

В настоящее время угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Режим ЧС в лесах муниципального характера установлен для оперативного привлечения, переброски необходимых сил и средств пожаротушения из других районов Югры, уточнили в департаменте.

Накануне лесопожарные службы в районе ликвидировали три возгорания, в том числе и лесной пожар на площади 42 га в двух км от поселка Половинка. В тушении возгораний в Кондинском районе задействованы работники Авиалесоохраны Югры и лесопожарных формирований региона, арендаторы, добровольцы. Привечена необходимая спецтехника, в том числе вертолеты Ка-32 и Ми-8.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 79 лесных пожаров на площади 2 342,29 га и 111 ландшафтных на площади 15 226,03 га. Власти Югры ввели с 28 апреля на всей территории региона особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса.