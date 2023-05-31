31 мая, 09:06

В центре Архангельска восстановили электроснабжение

Электричества не было несколько часов в районе улицы Воскресенская, проспекта Ломоносова и Троицкого проспекта

АРХАНГЕЛЬСК, 31 мая. /ТАСС/. Подача электроэнергии в центральной части Архангельска, нарушенная из-за отключения кабельной линии, восстановлена. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад".

"Энергетики восстановили электроснабжение в центральной части Архангельска после отключения кабельной линии 10 кВ. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и провели необходимые работы. С 10:45 мск все потребители получают электроэнергию в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

Электричества не было несколько часов в районе улицы Воскресенская, проспекта Ломоносова и Троицкого проспекта. Были организованы резервные схемы электроснабжения. 

Теги:
РоссияАрхангельская область
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