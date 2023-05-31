В Белгородской области за сутки зафиксировали более 260 прилетов со стороны ВСУ

Наибольшее число снарядов пришлось по Шебекинскому округу - 215

БЕЛГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Власти Белгородской области зафиксировали за прошедшие сутки более 260 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По Шебекинскому округу выпустили 215 снарядов, сообщил губернатор регионы Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"По Шебекинскому городскому округу выпущено 215 снарядов. Из них по городу Шебекино - 49: 37 раз били из РСЗО, 12 из ствольной артиллерии. В результате обстрела ПВР, к сожалению, есть погибший и двое раненых. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Повреждены два корпуса ПВР и территория проходной", - написал Гладков.

По его словам, в Шебекине в результате обстрелов 30 мая повреждения получили 29 многоквартирных домов - выбиты окна, посечены фасады. Также в 20 частных домовладениях посечены фасады и заборы, повреждена кровля. "Повреждения получили административное здание, торговый центр, общественное пространство. 1 магазин сгорел. Повреждено 30 автомобилей", - добавил губернатор.

Всего же за прошедшие сутки территория Белгородской области подверглась со стороны ВСУ более 260 обстрелам из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В Белгородском районе во вторник зафиксировано 9 прилетов, все пришлись на Журавлевку. В Волоконовском районе из миномета 12 раз обстрелян хутор Старый, в Грайворонском городском округе зафиксировано 30 прилетов, в Краснояружском районе артиллерией дважды обстреляли окраину села Графовка. "В Старооскольском горокруге при покосе сорной растительности в Сорокинской сельской территории обнаружен БПЛА. Территория оцеплена. Обстоятельства выясняются. Взрывотехники работают на месте", - отметил Гладков.