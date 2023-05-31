Главу строительной фирмы в ДНР подозревают в мошенничестве на сумму более 1,3 млн рублей

Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа в размере до 1 млн рублей

ДОНЕЦК, 31 мая. /ТАСС/. Министерство внутренних дел по Донецкой Народной Республике возбудило уголовное дело в отношении директора строительной фирмы по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным следствия, он завышал объемы и стоимость работ, что привело к ущербу на сумму свыше 1,3 млн рублей.

"Сотрудники следственной части Главного следственного управления Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике возбудили уголовное дело по факту мошенничества со стороны директора одной из строительных организаций", - сообщается в среду в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, между отделом образования администрации одного из районов Донецка и строительной организацией был заключен договор на выполнение капитального ремонта за счет бюджетных средств одной из школ. Проверка показала, что руководитель строительной организации намеренно завышал объемы и стоимость работ, указанных в проектной документации. "Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 1 300 000 рублей", - добавили в МВД.

Подозреваемому инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа в размере до 1 000 000 рублей.