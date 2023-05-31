Суд ДНР приговорил к 23 годам колонии снайпера ВСУ, застрелившего в Мариуполе волонтера

Ян Худоба полностью признал вину и раскаялся в содеянном

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики в среду приговорил к 23 годам лишения свободы снайпера 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, матроса Яна Худобу, застрелившего в марте прошлого года мирного жителя Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд согласился с позицией гособвинителя - представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) - и приговорил Худобу к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.

"Установлено, что вечером 18 марта 2022 года Худоба, находясь вблизи детского сада в Мариуполе, выстрелил из снайперской винтовки в спину удалявшемуся от него безоружному волонтеру, не являвшемуся участником вооруженного конфликта. После выстрела убийца подошел к раненому мужчине и поняв, что тот еще жив, произвел в него еще один выстрел", - сообщили в ГВП.

Худоба признан виновным в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

Как отметили в пресс-службе СК РФ, доказательства, собранные Следственным комитетом, признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения приговора. При этом подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.