В Херсонской области обнаружили тайник с оружием

В него, в частности, вошли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26 "Аглень", сигнальный пистолет Ekol Lady и три взрывателя

ГЕНИЧЕСК, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в Скадовском муниципальном округе Херсонской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в поселке городского типа Лазурное Скадовского муниципального округа сотрудники уголовного розыска выявили тайник с оружием и боеприпасами. В подсобном помещении местного вещевого рынка они обнаружили две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26 "Аглень", сигнальный пистолет Ekol Lady, гранату Ф-1 и 3 взрывателя, 49 патронов калибра 5,6 мм и 9 патронов неустановленного образца, винтовку Мосина и затвор от нее", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, оружие и боеприпасы принадлежат бывшему сотруднику полиции Украины, который находится за пределами Херсонской области на подконтрольной Киеву территории.

Боеприпасы были переданы в комнату хранения оружия ОМВД России "Скадовский".