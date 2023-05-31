Экс-главу УФССП Пермского края приговорили к 10 годам колонии за взятки и мошенничество

Суд также назначил ему штраф в размере 15 млн рублей

ПЕРМЬ, 31 мая. /ТАСС/. Пермский районный суд приговорил бывшего главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова к 10 годам колонии за взятки в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и мошенничество, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Кожевникова Игоря Александровича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Путем частичного сложения по совокупности преступлений окончательно назначить итоговое наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением классного чина государственный советник юстиции второго класса, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 7 лет, со штрафом в размере 15 млн рублей", - сказала судья.

Кожевников был арестован в июле 2019 года. Бывший глава УФССП Прикамья обвинялся в получении взятки за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в организации мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

По данным СУ СК РФ, с февраля 2017 года по июнь 2018-го Кожевников, действуя в составе организованной группы, незаконно инициировал исполнительные производства на основании фальсифицированных удостоверений и решений комиссий по трудовым спорам, с последующим взысканием денежных средств с расчетных счетов различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сумму не менее 222 млн рублей. В дальнейшем эти средства были перечислены с лицевого счета межрайонного отдела на банковские счета различных физических лиц и обналичены.

В этот же период времени Кожевников организовал мошенническую схему хищения более 3 млн рублей с лицевого счета межрайонного отдела УФССП России по Пермскому краю, которое совершила руководитель отдела, уже приговоренная по этому делу к 5,5 года колонии общего режима. Также с июня 2017 года по июль 2018-го Кожевников и его соучастница получили лично от адвоката, жителя Перми и двух предпринимателей, в том числе через посредника, взятки различными суммами от 11 тыс. рублей до 1 млн рублей за незаконное обналичивание денежных средств. Общая сумма взяток, полученных экс-руководителем УФССП региона, составила более 15 млн рублей.

В новость была внесена правка (13:12 мск) - передается с уточнением органа следствия в четвертом абзаце, верно - СУ СК РФ.