Пострадавшую в ДТП на трассе в Саратовской области девочку ввели в медикаментозную кому

ЧП произошло 28 мая

САРАТОВ, 31 мая. /ТАСС/. Двухлетнюю девочку, ставшую одной из девяти пострадавших в ДТП на трассе в Лысогорском районе Саратовской области, ввели в медикаментозную кому. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале.

По его словам, девочка перенесла нейрохирургическую операцию.

"Состояние за время лечения стабилизировалось, но остается очень тяжелым. Нормализовалась работа сердечно-сосудистой системы, приведены в норму основные гематологические показатели. Продолжается искусственная вентиляция легких, интенсивная терапия. Ребенок в медикаментозной коме", - написал глава министерства.

Как сообщалось ранее, 28 мая на федеральной трассе Р-22 "Каспий" в Лысогорском районе столкнулись Lada Largus и ВАЗ-2107. По данным Костина, в результате пострадали девять человек, среди них двухлетняя девочка и 17-летняя девушка. Как сообщали в пресс-службе прокуратуры области, авария, предварительно, произошла из-за того, что водитель Lada Largus не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля.