В Курской области при обстреле пострадали двое строителей

Они выполняли работы на защитной линии вдоль государственной границы

КУРСК, 31 мая. /ТАСС/. Двое строителей в Курской области, задействованные в работе на защитной линии вдоль государственной границы, пострадали при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"В Кореневском районе во время обстрела со стороны Украины пострадали двое строителей. Они выполняли работы на защитной линии вдоль государственной границы", - написал он.

По словам главы региона, один из строителей получил ссадины ног, легкую контузию и отказался от госпитализации, второй мужчина с ранением кисти руки средней тяжести находится в районной больнице и для дальнейшего лечения будет доставлен в областную больницу.