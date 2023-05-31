31 мая, 09:58,
обновлено 31 мая, 10:13
Военная операция на Украине

В Курской области при обстреле пострадали двое строителей

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

Они выполняли работы на защитной линии вдоль государственной границы

КУРСК, 31 мая. /ТАСС/. Двое строителей в Курской области, задействованные в работе на защитной линии вдоль государственной границы, пострадали при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"В Кореневском районе во время обстрела со стороны Украины пострадали двое строителей. Они выполняли работы на защитной линии вдоль государственной границы", - написал он.

По словам главы региона, один из строителей получил ссадины ног, легкую контузию и отказался от госпитализации, второй мужчина с ранением кисти руки средней тяжести находится в районной больнице и для дальнейшего лечения будет доставлен в областную больницу. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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