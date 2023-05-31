31 мая, 10:09,
обновлено 31 мая, 10:16

МВД объявило в розыск двух бывших министров обороны и экс-главу Генштаба Украины

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Бывшие министры обороны Украины Степан Полторак и Валерий Гелетей, а также экс-глава Генштаба Украины Виктор Муженко, обвиняемые в РФ в геноциде гражданского русскоязычного населения в Донбассе, объявлены в розыск по уголовной статье, следует в среду из базы розыска МВД России.

"Полторак Степан Тимофеевич. Разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе ведомства. Также в базе значатся карточки на розыск Валерия Гелетея и Виктора Муженко. По какой именно статье ведется их розыск, в базе не указано. 

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