31 мая, 10:24,
обновлено 31 мая, 10:46

В Дагестане застрелили главу населенного пункта Рубас

Чиновник получил огнестрельное ранение в область сердца

МАХАЧКАЛА, 31 мая. /ТАСС/. Убит глава села Рубас Дербентского района Дагестана. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы администрации Дербентского района Айдын Мамедов.

"Гибель главы села Рубас вследствие огнестрельного ранения в грудь в области сердца подтвердила бригада скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану, следователи совместно с криминалистами и заместителем руководителя управления выехали на место происшествия. 

Теги:
РоссияДагестан
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