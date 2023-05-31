В Дагестане застрелили главу населенного пункта Рубас

Чиновник получил огнестрельное ранение в область сердца

МАХАЧКАЛА, 31 мая. /ТАСС/. Убит глава села Рубас Дербентского района Дагестана. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы администрации Дербентского района Айдын Мамедов.

"Гибель главы села Рубас вследствие огнестрельного ранения в грудь в области сердца подтвердила бригада скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану, следователи совместно с криминалистами и заместителем руководителя управления выехали на место происшествия.