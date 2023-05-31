В Подмосковье подросток напал с ножом на прабабушку, бабушку и дедушку

Решается вопрос о проведении освидетельствования ребенка в связи с неадекватным поведением и признаками опьянения

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Подросток напал с ножом на прабабушку, бабушку и дедушку в городском округе Шаховская в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе областного ГСУ СК.

"Следственным отделом по Волоколамску ГСУ СК России по Московский области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего мальчика, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, минувшей ночью в городском округе Шаховская мальчик, находясь по месту проживания, без видимых причин нанес своим прабабушке и бабушке колото-резаные ранения. На крики проснулся дедушка, которому подросток причинил телесные повреждения, неопасные для жизни. После этого мальчик скрылся, но был позднее обнаружен сотрудниками полиции.

"В настоящее время следователи проводят допросы, решается вопрос о проведении освидетельствования подростка в связи с неадекватным поведением и признаками опьянения. Истребованы характеризующие сведения по месту регистрации ребенка в Москве. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы", - отметили в ГСУ.

Прокуратура Шаховского района поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. В ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.